Japonya: Nükleer başlıklı yeni füzeler geliştirdiler

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Japonya, Kuzey Kore'nin nükleer başlık taşıyabilen yeni füzeler geliştirdiğini açıkladı.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, bugün düzenlediği basın toplantısında Pyongyang'ın yeni füzeler geliştirmeye başladığını tespit ettiklerini açıkladı.

Iwaya, Kuzey Kore'nin geliştirdiği yeni füzelerin, Japonya'nın savunma sistemlerine girebilecek türde olduğuna inandıklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin yeni test denemeleri, Güney Kore ile Japonya arasında istihbarat paylaşım anlaşması yapılmasından bir gün sonra geldi.

Japonya ve ABD, uzayda savaş başlıklarını imha etmek için tasarlanmış önleyici füzelerle donanmış olan Aegis destroyerlerine sahipler. Bu destroyerler, Japon Denizi'nde konuşlandırılmış durumda.