Trabzon'da Kürt turistlere linç!

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Türkiye’nin Trabzon ilinde Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isteyen turistler saldırıya uğradı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de turistler, Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek isterken çevredeki insanların linç girişimine uğradı.

Uzungöl'e Kürdistan Bölgesi'nden 50 kişilik turist kafilesi geldi. Turist kafilesinden bir kişi Kürdistan bayrağıyla fotoğraf çektirmek istedi.

Ancak çevredekiler bayrağa tepki göstererek turistlere saldırdı. Linç girişimine dönüşen saldırıda videoyu çeken kişinin de hakaret ve küfür ettiği duyuluyor.

Linç edilmek istenenler, jandarma ekipleri tarafından güçlükle saldırganların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili açıklama yayınlayan Trabzon Valiliği saldırıya maruz kalan Kürdistan Bölgesi’nden gelen 9 Kürt turistin gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesinde bugün 11:00 sularında Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır.”