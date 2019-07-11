KDP-S’den Başbakan’a kutlama

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Kürdistan Demokrat Partisi – Suriye (KDP-S), Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi yeni görevi nedeniyle kutladı.

KDP-S politbürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’nin içerisinden geçtiği hassas süreçte böyle bir göreve gelmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başbakan’ın Kürdistan Bölgesi halkına geçmişte yapmış olduğu hizmetlere işaret edilen açıklamada, Mesrur Barzani’nin görevinin Ölümsüz lider Mela Mustafa Barzani’nin yeşerttiği ve Başkan Mesud Barzani’nin liderliğini yaptığı Kürdistan ulusal hareketinin ilerlemesine katkı sunacağı belirtildi.

Açıklamada, KDP-S’nin Başbakan Mesrur Barzani’ye olan desteğinin tam olduğu ifade edildi.

Mesrur Barzani dün (10.07.2019), Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan güven oylamasında Başbakan seçildi, kabinesi de güvenoyu aldı.

Başbakan Mesrur Barzani yemin töreninin ardından hükümet programını açıkladı ve “güçlü Kürdistan” mesajını yineledi.

“Bugün burada çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımızın fedakarlığı ve mücadelesinin kazanımı olan bu saygın parlamentonun karşısında güvenoyu alıp yasal yemin etmekten çok mutluyum” diye sözlerine başlayan Başbakan, şöyle devam etti:

“Bugün şehitlerin kanı, kahraman Peşmerge’nin mücadelesi ve halkımızın direnci sayesinde 9’uncu Kürdistan Bölgesi Hükümeti kabinesi doğmuştur ki demokrasi süreci ve yönetim kazanımlarına bağlılıkta Kürdistani güçlerimizin bir başka siyasi belgesidir."