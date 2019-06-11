Başkan Barzani’den Mesrur Barzani'ye kutlama

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Parlamentosu tarafından yapılan oylamayla Başbakanlığa aday gösterilen Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Başkan Barzani, “Parlamento’nun bugün Mesrur Barzani’yi yeni Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Başkanı olarak seçmesinden ötürü mutluyum” ifadesini kullandı.

Mesajının devamında Mesrur Barzani’ye başarılar dileyen Başkan Barzani, “Daha gelişmiş ve daha başarılı bir Kürdistan Bölgesi için kendisine tam desteğimi bildiriyorum” dedi.

Kürdistan Parlamentosu’nda bugün yapılan oylamada, oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani, Parlamento tarafından yeni hükümeti kurma görevine aday gösterildi.

Parlamento Başkanı Vala Ferid, bugün alınan kararın, onay için Kürdistan Bölgesi Başkanı’na sunulduğunu açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın onayının ardından Mesrur Barzani, resmen 9’uncu kabineyi kurmakla görevlendirilmiş olacak.