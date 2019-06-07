Öcalan: Açlık grevleri yanlıştı

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PKK lideri Abdullah Öcalan, açlık grevlerinin hem örgüte hem de kendisine zarar verdiğini belirtti.

Kardeşi Mehmet Öcalan aracılığıyla mesaj gönderen PKK lideri, İmralı’da başlayan avukat görüşmelerinin devam edip etmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ne görüşme kanallarının tamamen açıldığını söyleyebilirim ne de kapandığını söyleyebilirim. Biraz beklemek gerek. Eğer ki bu kanallar tamamen açılırsa herkes için iyi bir şeydir. Ancak tamamen kapanırsa herkes için yıkım getirecektir.”

Açlık grevleri ve ölüm oruçlarına ilişkin de mesaj gönderen Öcalan, “Bu ölümler hem ailelerine hem de bana çok büyük zarar verdi. Bu doğru değil. Siyaset açlık grevleri üzerinden bir yere kadar yapılır sonuna kadar yapılmaz” dedi.

"Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununa dair çözüm kanallarının tıkanması konusunda hem devlete hem de demokratik kurumlara eleştirilerde bulunduğunu" söyleyen Mehmet Öcalan, imkan yaratılması halinde bu tıkanıklığı açabileceklerini vurguladığını belirtti.

Mehmet Öcalan, ağabeyinin bu noktada “Savaşla ölümlerle bu sorun çözülmez” dediğini kaydetti.

Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ile en son 12 Ocak'ta görüşmüştü.

8 YIL ARADAN SONRA İLK GÖRÜŞME

Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu avukatları 2 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde İmralı'ya giderek, 8 yıl sonra Öcalan'la görüşme gerçekleştirmişti.

İlk görüşmede, Türkiye’nin ve bölgenin sorunlarına dair öneride bulunan Öcalan'ın ikinci görüşmede yaptığı çağrı üzerine 26 Mayıs'ta açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri sonlandırılmıştı. (Kaynak: Ajanslar)