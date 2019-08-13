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İngiltere’den Körfez'e bir savaş gemisi daha

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İngiltere’den Körfez'e bir savaş gemisi daha
İngiltere Hürmüz Boğazi Gemi İran ABD

HABER MERKEZİ

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda kurduğu koalisyona katılan İngiltere, HMS Kent adlı savaş gemisinin bölgeye gönderilmesi talimatını verdi.

23’üncü Tip fırkateyn HMS Kent'in HMS Duncan destroyerinin yerine geçeceği belirtildi.

Bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedeflediklerini öne süren HMS Kent'in komuta subayı Andy Brown, "Körfez'de halihazırdaki gerilimleri düşürmeye kesinkes odaklanacağız. Ama aynı zamanda seyrüsefer serbestisinin korunmasını garanti altına alacağız, bizim operasyona konuşlandırılma amacımız da budur" dedi.

Washington misyona katılmalarını Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi müttefik ülkelerden talep etmişti.

Almanya ile Japonya'dan net ret cevabı gelmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı 5 Ağustos'ta ABD'nin tankerlere eskortluk misyonuna katıldığını duyurmuştu.

Diğer taraftan İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İran'la nükleer anlaşmaya bağlılığının sürdüğünü ve Washington'ın Tahran'a karşı yaptırımlarına katılmama politikasını devam ettirdiğini açıklamıştı.

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