Dünyanın en büyük çocuk mezarlığı bulundu

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Peru’nun kuzeyindeki bir kıyı çölünde, yüzlerce yıl önce büyük bir kurban ayininde katledilmiş ve gömülmüş 227 çocuğun iskelet kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Muhtemelen 600 ila 800 yıl önce öldürülmüş olan çocukların bedenleri, günümüzde Peru’nun Huanchaco kasabasında denize dönük olarak gömülmüş bulundu. Burası bir zamanlar Kolombiya öncesi Chimú kültürünün tercih ettiği bir limandı.

Chimu uygarlığı, yaklaşık olarak 900 yıllarında ortaya çıkan ve Peru’nun kuzey sahilinde 1475 civarında İnka İmparatorluğu tarafından fethedilene kadar varlığını sürdüren bir toplumdu.

Huanchaco’daki çocuklar öldüklerinde 4 ila 14 yaşları arasındaydı ve bazılarının vücutlarında hala cilt ve saç izleri var.

Benzer bir hava kaynaklı kurban etme olayı, 2018 yılında 140 çocuğun kalıntılarının bulunduğu Huanchaquito’daki Chimú bölgesinde de meydana gelmiş olabilir.

Öldüklerinde 5-14 yaşları arasında olan bu çocuklar, göğüsleri kesik olarak bulundu ve bazı durumlarda kalpleri çıkarılmıştı.

Araştırmacılar, bu mezarlığın yakınında kurban edilmiş 200 lamanın kalıntılarını buldu. O zamanlar, o bölge dünyadaki en büyük çocuk mezarlığı olarak kabul ediliyordu.

Kazı başkanı Feren Castillo, Castillo, çocukların ölümcül fırtına ve kasırgalara yol açabilecek yarı-yıllık bir iklim döngüsü olan El Niño fenomenini kontrol eden tanrılara armağan olarak öldürüldüklerini söyleyerek, “Nereyi kazarsak başka bir tane daha buluyoruz” dedi. (Kaynak: Live Science, Arkeofili)