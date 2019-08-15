Neçirvan Barzani: KDP hizmet etmeye devam edecektir

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 73’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ve KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, partisinin 73’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başkan Mesud Barzani ve tüm parti kadrolarına hitaben yayınladığı mesajında, Başkan Barzani başta olmak üzere politbüro üyeleri, başkanlık kurulu, şehit yakınları ve tüm üyeleri kutladığını belirtti.

1946 yılında KDP’nin kuruluşunun Kürdistan tarihinde çok önemli bir aşama olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, Kürdistan halkının tüm kesimlerinin KDP ile Ortadoğu’da etkisini hissettiren bir siyasi yapıya kavuştuğunu ifade etti.

KDP’nin Kürdistan halkının çıkarlarını her zaman öncelediğini vurgulayan Kürdistan Bölgesi Başkanı, KDP’nin inanç ve köklü bir ilkeye sahip olmasından dolayı tarih boyunca iniş ve çıkışlı süreçleri atlattığını dile getirdi.

Neçirvan Barzani, “KDP zor günler geçirdi. Ancak köklü bir ilke ve inanca sahip olduğundan dolayı bütün bu zor günleri atlatmayı başarmıştır. Her zaman Kürdistan’ın dimdik ayakta kalması ve başarması için çalışmıştır. Aynı zamanda Irak’ın demokrasi ve sivil toplum hareketinin gelişmesinde büyük katkısı olmuştur. Bu nedenle Irak’ın tarihinde de güçlü bir konuma sahiptir” dedi.

KDP’nin geniş tabanlı olup aydınlık bir gelecek için çalıştığının altını çizen Neçirvan Barzani, “KDPli kadınlar ve gençler Kürdistan’ın gelişmesi için büyük bir umuda ve isteğe sahip. KDP, emekçi ve tecrübeli üyeleri ile değerli ve vefalı sevenleri ile güçlü kalmaya devam edecektir. KDP’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta yapılan seçimlerde büyük başarı elde etmesinin altında bu neden yatıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan halkı için geçmişte olduğu gibi gelecekte de hizmet edeceklerini kaydeden Neçirvan Barzani, “KDP bundan sonra daha kapsamlı plan ve yol haritasıyla Kürdistan halkına bütün etnik ve dini unsurlarıyla birlikte hizmet etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.