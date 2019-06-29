Kara deliklerle ilgili yeni teori

HABER MERKEZİ

Bilim insanları, büyük kara deliklerin nasıl oluştuğu hakkındaki soruları cevaplamaya yardımcı olan yeni bir model geliştirdi.

Western Üniversitesi’ndeki astrofizikçiler, bazı karadeliklerin nasıl oluştuğu hakkında yeni bir teori geliştirdi. Bu teori, The Astrophysical Journal Letters adlı bir dergide yayımlandı.

Modele göre tüm kara delikler, yıldızların ölmesi sonucu oluşmuyor.

Araştırma takımındaki Shantanu Basu ve Arpan Das, bütün kara deliklerin ölmüş yıldızlardan oluşmadığını ifade etti.

Araştırmacı Basu, söz konusu teoriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Büyük kara deliklerin büyüyebilmeleri için sadece çok kısa bir zaman aralığı mevcuttu ve bir noktadan sonra diğer kara delikler ile yıldızlar tarafından üretilen radyasyon sonucunda onların ‘üretimi’ durdu.”

Bu yeni modelin, kara deliklerin oluşumu ve büyümesi hakkında bilinmeyen birçok şey hakkındaki sorulara yanıt verebileceğine dikkat çekiliyor.

Son zamanlardaki araştırmalarla, güneşten milyarlarca kat daha büyük kara delikler keşfedildi.

Bilim insanları, bu kara deliklerin Büyük Patlama’dan 800 milyon yıl sonra oluştuğunu düşünüyor. (Kaynak: Webtekno)