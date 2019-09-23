Kürdistan

Ünlü Kürt yönetmenin annesine gözaltı

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Ünlü Kürt yönetmenin annesine gözaltı
Behmen Qubadi İran İran Hemzeyiye gözaltı Tahran

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistanlı (Rojhılat) ünlü Kürt yönetmen Behmen Qubadi’nin annesi, İran’da gözaltına alındı.

Behmen Qubadi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Maalesef, yaşlı annemin İran güvenlik güçleri tarafından İmam Humeyni Havalimanı’nda gözaltına alındığı haberini aldım” ifadelerini kullandı.

Qubadi’nin annesi İran Hemzeyiye’nin, oğlunu görmek üzere İran’dan Türkiye’ye gelmek istediği ve İran’ın başkenti Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Hemzeyiye’nin pasaportuna da el konuldu.

Qubadi; Sarhoş Atlar Zamanı, Kaplumbağalar da Uçar, Yarım Ay, Gergedan Mevsimi gibi ödüllü filmleriyle dünya çapında tanınan bir yönetmen.

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