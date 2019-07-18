6 yaşına kadar anne sütü emdikleri ortaya çıktı

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Bir diş zaman kapsülü üzerinde yapılan araştırmada, 2 milyon önce yaşamış olan insanların neredeyse 6 yaşına kadar anne sütü emdikleri ortaya çıkarıldı.

Australopithecus africanus, 1924 yılında Güney Afrika’da bulunun Taung bölgesinde Avustralyalı bilim insanı Raymond Dart tarafından keşfedildi. Böylece Afrika’da bulunan ilk antik insan atalarından biri bulunmuş oldu. İnsanın evrimsel soyunun bir üyesi olan bu hominin türü, maymun benzeri özelliklerin ve daha gelişmiş özelliklerin bir karışımı niteliğinde idi. Sadece Güney Afrika’da fosilleri bulunan türün 2 ila 3 milyon yıl önce yaşadığı biliniyor.

Bu türe ait bir korunmuş bir diş fosili sayesinde, bu türün çocuklarını şimdikinden biraz farklı olarak yetiştirdiği ortaya çıkarıldı. Fosil üzerinde yapılan jeokimyasal analizler sonucunda bu canlı türlerinin 6 yaşına kadar anne sütü ile beslendiği gözlemlendi.

Bilim insanları, bunun sebebinin o canlıların bulunduğu konum sebebiyle besin kaynaklarının sınırlı olmasından ve mevsimsel değişimlerden kaynaklandığını düşünüyor. Bu bilgi, bazı konular için kullanışlı olabilir. Olaya evrim teorisi üzerinden bakıldığı zaman, bilim insanlarının Australopithecus africanus’ların, ortadan kaybolan türler ve Homo Sapiens ile olan belirli biyolojik ve davranışsal adaptasyonlarını anlamalarına yarayabilir.

Ancak 6 yıl kadar anne sütü ile beslenmek metabolizma açısından oldukça ağız yakabilir; zira annenin çok fazla kalori harcamasını gerektiriyor. Bu kadar uzun süre anne sütü ile beslenmek, Australopithecus africanus’ların zorlu iklim değişiklikleri ile daha iyi mücadele etmesini sağlamış olabilir. Hatta bu yaşam tarzı, bu cinsin 2 milyon yıl önce neslinin tükenmesine de sebep olmuş olabilir. (Kaynak: Webtekno)