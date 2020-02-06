Yeni doğan bebekte coronavirüs çıktı

HABER MERKEZİ

Çin devlet kanalı CCTV iki bebeğe coronavirüs teşhisi konduğunu ve bunlardan birinin henüz bir günlük olduğunu aktardı.

Çin medyasına göre coronavirüs teşhisi konulan bebeğin annesinde de aynı virüs teşhis edildi.

Bebeğin doğduğu hastanede görevli doktor Zeng Lingkong, coronavirüsün 'bulaştığı yollar' konusunda daha fazda düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkede yeni doğan bir bebekte de doğumdan 30 saat sonra coronavirüs tespit edildi. Virüsün bebeğe nasıl bulaştığı bilinmediği belirtildi.

Çin’de yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı.

Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859’unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahede altına alınanların sayısı da 186 bin 354’e ulaştı.