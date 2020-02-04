Hong Kong’da coronavirüsten ilk ölüm

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, geçen ay yeni tip coronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Hubey eyaletinin başkenti Wuhan kentinde bir süre bulunan Hong Konglu bir kişi trenle 31 Ocak’ta Hong Kong'a geldi.

İsmi açıklanmayan 39 yaşındaki kişi aynı gün içinde Kraliçe Elizabeth Hastanesine alınarak coronavirüs teşhisi konuldu ve bazı sağlık sorunları yaşadığı da belirtilen hasta, karantina tedbirleri uygulanması üzere Prenser Margaret Hastanesi’ne nakledildi.

Coronavirüs teşhisli hasta burada hayatını kaybetti.

Hong Kong yerel hükümeti dün aldığı bir kararla yeni tip coronavirüsün yayılmasını önlemek için ana kara ile çoğu kara ve deniz sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurmuştu. Kentte yüzlerce sağlık çalışanı, yeni tip coronavirüsün yayılma riskini azaltmak için ana kara ile sınırın tamamen kapatılması talebiyle greve gitmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan gün içinde yapılan açıklamada, coronavirüsten can kaybı 425, tespit edilen coronavirüs vakasının ise 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere, 20 bin 438’e çıktığı belirtilmişti. Ayrıca Hong Kong'daki kesinleşen vaka sayısı 15'e çıktığı açıklanmıştı.

Çin dışında coronavirüsten ilk can kaybı da Filipinler'de yaşanmıştı. Böylelikle coronavirüsten dünya genelinde yaşanan can kaybı 427’ye yükseldi.