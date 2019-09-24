Referandumun yıldönümünde parlamento toplanıyor

K24 - ERBİL

Parlamento, 25 Eylül 2017 yılında gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun 2’inci yıldönümünde toplanıyor.

Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlığı için gerçekleştirilen referandumun yıldönümünde toplanacak olan Kürdistan Parlamentosu’nda, Parlamento Başkanı Rewaz Faik’in bir konuşma yapması bekleniyor.

K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu’nda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Umed Xoşnaw, Kürdistan Parlamentosu Başkanı’nın yapacağı konuşmayı önemsediklerini belirterek, “Bağımsızlık referandumuna Kürdistan’daki tüm farklılıklar katılmıştı. Kürdistan Parlamentosu da Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm kesimleri temsil ediyor. Parlamento Başkanı’nın konuşması Kürdistan Bölgesi halkını temsilen gerçekleşecek” dedi.

25 Eylül 2017’de gerçekleşen bağımsızlık referandumunda, sandıklardan yüzde 92.73 oy oranı ile ‘evet’ çıkmıştı.