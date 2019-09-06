Cuburi: Başkan Barzani ile görüşmek benim için şereftir

K24 - ERBİL

Irak Parlamentosu eski Başkanı Selim Cuburi, Başkan Mesud Barzani ile görüşmesinin kendisi için bir şeref olduğunu söyledi.

Başkent Erbil’de düzenlenen Ortadoğu Eğitim ve Teknoloji Fuarı’nı ziyaret eden Irak Parlamentosu Eski Başkanı ve Reform İçin Sivil Toplum Partisi Genel Sekreteri Selim Cuburi K24’e açıklamalarda bulundu.

“Kürdistan Bölgesi’nde bulunduğum iki gün içerisinde ciddi bir gelişim gördüm” diyen Cuburi geçtiğimiz gün Başkan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek, “Başkan Barzani ile görüşmek benim için bir şereftir. Kendisiyle siyasi gelişmeleri görüştük. Başkan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a hizmetleri unutulmaz. Halka hizmetleri unutulmaz” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani ile olan görüşmesinde, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların Irak Anayasası çerçevesinde çözüme kavuşmasının gündeme geldiğini vurgulayan Cuburi, “Hepimiz Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne önem veriyoruz. Bu konuda Başkan Barzani’nin rolü çok önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

Çözümü istemeyen tarafların söylemlerine kulak verilmemesi gerektiğini bildiren Cuburi, “Geçtiğimiz günlerde Irak İçişleri Bakanı’nın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmesi sorunların çözümü noktasında önemli bir adımdı. Karşılıklı ziyaretler Irak Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi hükümetleri arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

140’ıncı madde kapsamındaki bölgelerde terörle mücadelede Peşmerge’nin rolünün unutulmaması gerektiğini kaydeden Cuburi, tartışmalı bölgelerle ilgili sorunun çözümü için koordinasyonun gerekli olduğunu belirtti.