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BASIN ÖZETİ - 6 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 6 Temmuz 2019
Gazete Haber Basın Özeti Gündem 6 Temmuz


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Yargı paketi takıldı

Hasankeyf boğulmasın

Reyhanlı’da patlama: 3 kişi öldü

Erdoğan’dan yeni parti tepkisi


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erdoğan: Geçmişte ayrılanlar tarih oldu

Otomobil havaya uçtu: 3 Suriyeli öldü

Neyse ki FED var

Savcılık Babacan dosyasını kapattı


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Haziranda 40 kadın öldürüldü

Ilıcak ve Altanların cezası bozuldu

Reyhanlı’da patlama

Tek tutuklu da tahliye edildi


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Operasyon çekilecek ülke değiliz’

BAE Yemen’i bölüyor

Cebelitarık’ta Tanker krizi

Reyhanlı’yı kana bulayacaklardı


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Kürt hakikatini inkar kaybettirir’

Haberli denetim

4 yıldır haber yok

Reyhanlı’da patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Global ticaretten daralma sinyali

Erdoğan: İlgili mercileri ciddi anlamda silkelemek istiyoruz

Veriler yapay zeka kullanılarak değerlendiriliyor

Tüketici akıllı yaşam istiyor


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Son 6 ayda 5 bin iltica başvurusu

Yargıtay kararı bozdu

S-400’e aç kapa formülü sadece krizi erteler

Ne eski sistem ne de revizyon


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Ayrılanlar tarih oldu’

Az yağlı yoğurt kanser riskini azaltıyor

Hedef Cuma namazı mıydı?

Tanklı, jetli 4 Temmuz

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