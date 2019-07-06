BASIN ÖZETİ - 6 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Yargı paketi takıldı
Hasankeyf boğulmasın
Reyhanlı’da patlama: 3 kişi öldü
Erdoğan’dan yeni parti tepkisi
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erdoğan: Geçmişte ayrılanlar tarih oldu
Otomobil havaya uçtu: 3 Suriyeli öldü
Neyse ki FED var
Savcılık Babacan dosyasını kapattı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Haziranda 40 kadın öldürüldü
Ilıcak ve Altanların cezası bozuldu
Reyhanlı’da patlama
Tek tutuklu da tahliye edildi
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Operasyon çekilecek ülke değiliz’
BAE Yemen’i bölüyor
Cebelitarık’ta Tanker krizi
Reyhanlı’yı kana bulayacaklardı
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Kürt hakikatini inkar kaybettirir’
Haberli denetim
4 yıldır haber yok
Reyhanlı’da patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Global ticaretten daralma sinyali
Erdoğan: İlgili mercileri ciddi anlamda silkelemek istiyoruz
Veriler yapay zeka kullanılarak değerlendiriliyor
Tüketici akıllı yaşam istiyor
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Son 6 ayda 5 bin iltica başvurusu
Yargıtay kararı bozdu
S-400’e aç kapa formülü sadece krizi erteler
Ne eski sistem ne de revizyon
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Ayrılanlar tarih oldu’
Az yağlı yoğurt kanser riskini azaltıyor
Hedef Cuma namazı mıydı?
Tanklı, jetli 4 Temmuz
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