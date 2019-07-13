BASIN ÖZETİ - 13 Temmuz 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
S-400 yolculuğu
Sıra yaptırımda mı?
Olayların ardındaki gerçek
AYM kararı: Erişim engeli hak ihlalidir
Skandallar zinciri
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Türkiye’nin dediği oldu
Siyasetin ‘Dengir Bey’ine son veda
F-35 tavrımız aynı
Uzmanlardan çok önemli uyarı
Dikkat! Google sizi dinliyor
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İsveç’te ‘rıza yasası’ cezasızlığı arttırdı
Türkiye’ye baskı artacak
SETA’ya suç duyurusu
Sanayi üretimi daraldı
Yeraltı sularında pirina kirliliği
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ve S-400 Türkiye’de
Hafter yeni katliam peşinde
Fırat vefat etti
Sanayideki daralma bitiyor
Oktar’a 870 yıl hapis isteniyor
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Askere ‘niye sağ getirdiniz’ fırçası
Türkiye uzlaşmacı bir insanı kaybetti
İlk parça geldi
Darbecilere darbe girişimi
‘ABD tarzı başkanlık sistemini tartışabiliriz’
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
S-400’lerin ilk partisi üç uçakla geldi
Sanayi üretimi mayısta %1,3 azaldı
Vergi ve SGK borçları da yeniden yapılandırılabilir
Enflasyon düşerse kimse kuru izlemez
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
S-400, ne F-35
Akdeniz onlar için tehlikeli
Yangından geriye kalan sorular
Barış mesaisi başlıyor
Avrupa’nın Çin’i oluyoruz!
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
S-400’ler Mürted’de
10 Eylül’de hazır
Eski milletvekili Fırat vefat etti
Tahran’dan Ankara’ya 4 yıl sonra ilk tren
Pasifik’te nefes kesen operasyon
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