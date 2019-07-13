Türkiye

BASIN ÖZETİ - 13 Temmuz 2019

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BASIN ÖZETİ - 13 Temmuz 2019
Gazete Manşet Başlık Basın Özeti


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

S-400 yolculuğu

Sıra yaptırımda mı?

Olayların ardındaki gerçek

AYM kararı: Erişim engeli hak ihlalidir

Skandallar zinciri


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Türkiye’nin dediği oldu

Siyasetin ‘Dengir Bey’ine son veda

F-35 tavrımız aynı

Uzmanlardan çok önemli uyarı

Dikkat! Google sizi dinliyor


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İsveç’te ‘rıza yasası’ cezasızlığı arttırdı

Türkiye’ye baskı artacak

SETA’ya suç duyurusu

Sanayi üretimi daraldı

Yeraltı sularında pirina kirliliği


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ve S-400 Türkiye’de

Hafter yeni katliam peşinde

Fırat vefat etti

Sanayideki daralma bitiyor

Oktar’a 870 yıl hapis isteniyor


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Askere ‘niye sağ getirdiniz’ fırçası

Türkiye uzlaşmacı bir insanı kaybetti

İlk parça geldi

Darbecilere darbe girişimi

‘ABD tarzı başkanlık sistemini tartışabiliriz’


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

S-400’lerin ilk partisi üç uçakla geldi

Sanayi üretimi mayısta %1,3 azaldı

Vergi ve SGK borçları da yeniden yapılandırılabilir

Enflasyon düşerse kimse kuru izlemez


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

S-400, ne F-35

Akdeniz onlar için tehlikeli

Yangından geriye kalan sorular

Barış mesaisi başlıyor

Avrupa’nın Çin’i oluyoruz!


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

S-400’ler Mürted’de

10 Eylül’de hazır

Eski milletvekili Fırat vefat etti

Tahran’dan Ankara’ya 4 yıl sonra ilk tren

Pasifik’te nefes kesen operasyon  

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