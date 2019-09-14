Rusya: İdlib’de güvenlik koridoru açıldı

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksey Bakin, Suriye hükümetinin, İdlib’de sivillerin ve silah bırakmak isteyen silahlı grup mensuplarının bu bölgeden çıkabilmesi için Ebu Ed-Duhur’da “insani koridor ve kontrol noktası” açtığını belirtti.

Bakin, bugünkü basın brifinginde, “Sivil halkın ve silah bırakmak isteyen militanların gönüllü ve engelsiz olarak İdlib gerilimi azaltma bölgesinden çıkabilmesi amacıyla Suriye hükümet, 13 Eylül’den itibaren Ebu ed-Duhur insani koridor ve kontrol noktasını faaliyete geçirdi” dedi.

Bakin, yasadışı silahlı oluşumların kontrolündeki arazileri terk edenler için acil yardım yerlerinin açıldığı, içme suyu, sıcak yemek ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlandığı, güvenli bölgelere götürülmeleri için ulaşım araçlarının organize edildiğini kaydetti.

Ağustos ayında Suriye Dışişleri Bakanlığı da İdlib'in güneyinden ayrılmak isteyenler için bir "insani koridor" oluşturulduğunu duyurulmuştu.