DAİŞ infaz ettiği Iraklı askerlerin görüntülerini yayınladı

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ, esir aldığı Irak Ordusu askerleri ve Aşiret Güçleri milislerini infaz etme görüntülerini yayınladı.

DAİŞ tarafından yayınlanan görüntülerde, Felluce’nin Ed-Dabite bölgesinde toplantı halinde olan Irak Ordusu askerleri ve Aşiret Güçleri’nden yetkililerin bulunduğu eve baskın yapıldığı ve DAİŞ’lilerin askeri elbiseler giyindiği görülüyor.

Esir alınan askerlerden isimlerinin sorulduğu görüntülerde, terör örgütü mensuplarının Iraklı güçlere kurşun yağdırdığı görülüyor.

Görüntülerde, Aşiret Güçleri mensuplarından bazılarının asker olmamalarını söylemelerine rağmen infaz edilmekten kurtulamadıklarını belli oluyor.

İnfaz edilen askerlerin sayısının 10 olduğu bildiriliyor.

Kerkük'ün yanı sıra, Ninova, Enbar, Selahaddin ve Diyala'nın bazı bölgeleri son dönemde DAİŞ eylemleriyle gündeme geliyor.