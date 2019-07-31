Başbakan: DAİŞ tehdidi sürüyor

K24 - ERBİL

ABD’li üst düzey askeri heyetle bir araya gelen Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ’in bölgenin güvenliği için tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasında koordinasyonun bir an önce sağlanması gerektiğini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, General Gregory Kreuder başkanlığındaki ABD’li üst düzey askeri heyeti kabul etti.

Bölgenin güvenlik durumunun ele alındığı görüşmede, Kürdistan idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasındaki koordinasyon mekanizmasının en kısa sürede oluşuturulması gerektiği vurgulandı.

ABD’li heyet, Peşmerge Güçleri’ne yönelik destek ve yardımlarının devam edeceğini belirterek, özellikle Peşmerge birliklerinin birleştirilmesine yönelik reform ve düzenlemenin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Peşmerge Güçleri’ne desteğinden dolayı ABD’ye teşekkür eden Başbakan Mesrur Barani ise, Irak’ın bazı bölgelerinde istikrarın sağlanamadığına dikkat çekerek, “DAİŞ bölgenin güvenliği için tehdit oluşturmaya devam ediyor” dedi.

Terörün tamamen ortadan kalkması için radikalizmle mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başbakan, bunun için adil bir sistemin yerleştirilmesi ve uygulanmasının öneminin altını çizdi.