Ankara ile Washington’dan ‘Güvenli Bölge’ görüşmesi

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Batı Kürdistan’da (Rojava) oluşturulması planlanan ‘Güvenli Bölge’yle ilgili görüşme yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekileceklerini açıklamasının ardından güvenli bölge oluşturulması konusu gündeme gelmişti.

Türkiye, oluşturulacak güvenli bölgede Halk Savunma Birlikleri (YPG) güçlerinin yer almaması gerektiğini savunuyor.

Trump 13 Ocak'ta attığı tweette, "Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını" duyurmuştu.

YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (DSG) Komutanı Mazlum Kobani ise geçen hafta gazetecilere, Trump'ın çekilme kararının ardından Amerikalı yetkililerle güvenli bölge üzerine yaptıkları görüşmelerle ilgili şunları söyledi:

"Biz de DSG olarak kendi önerimizi ABD'ye sunduk. Önerimiz çok makuldu. 30 km olmaz, 5 kilometre olabilir dedik. Buradaki YPG güçlerini çekebiliriz, yerlerine yerel güçleri koyarız. 5 kilometre içindeki ağır silahları da çekebiliriz. Buna karşılık Türkiye de saldırmayacağına dair taahhütte bulunsun. Bu alanda uluslararası güçler de olsun. Uluslararası güç içinde Türkiye'nin olmasını kabul etmedik. Tarafsız bir güç olmalı, Türkiye taraftır."