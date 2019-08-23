Şam: Hama kırsalını kuşatmaya aldık

HABER MERKEZİ
Suriye’de Şam yönetimi, Han Şeyhun'a komşu Hama kırsalında bulunan silahlı muhalifleri kuşatma altına aldığını duyurdu.
Suriye devlet televizyonu, rejim güçlerinin kuşatma altına aldığı bölgenin iç kesimlerine doğru yöneldiğini aktardı.
Ayrıca Şam rejimi güçlerinin bölgedeki birçok kritik noktayı ve güzergahı ele geçirdiği, yıllarca silahlı muhaliflerin kontrolünde olan kırsalın rejimin kontrolüne geçmesinin an meselesi olduğu belirtildi.
Beşar Esed rejimi, yaklaşık 2,5 yıl önce kimyasal silah saldırısıyla gündeme gelen Han Şeyhun kentini, Rusya'nın yardımıyla ele geçirmişti.
İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi, 2014'ten bu yana silahlı grupların kontrolündeydi.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim