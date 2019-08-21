BASIN ÖZETİ - 21 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Uçak değil, Bakan uçtu
Boykot Yargıtay'a sıçradı
Memurdan zam eylemi
Kayyım protestosuna sert müdahale
'Herkes haddini bilecek'
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İstanbul'u vuran 'çok hücreli fırtına'
Performans ürünleri tehlikeli
Bal eksperi Kocaoğlan
Pekin'in zulüm ortağı Sisi
Göçmen krizi Sinyor Conte'yi koltuktan etti
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Dayanışma zamanı
Kayyuma karşı çıkana feci saldırı
'İnsanların sağlığıyla oynuyorsunuz'
Madenciden TİS tepkisi
Kamu emekçisine yüzde 4 çaya yüzde 15 zam
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Astana'ya saldırı
Eminönü esnafına faizsiz kredi
İzmir yangını 53 saat sonra kontrol altında
İtalya'da siyasi deprem
Gizli geçitten böyle kaçmış
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İzmir'in dağları 3 gündür yanıyor
Gerekçesiz gözaltı
Çaykur zararını halka yüklediler
Üniversiteye yurt zammı darbesi
İki ateş arasında tehlikeli oyunlar
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim