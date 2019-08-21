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BASIN ÖZETİ - 21 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 21 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Uçak değil, Bakan uçtu 

Boykot Yargıtay'a sıçradı 

Memurdan zam eylemi 

Kayyım protestosuna sert müdahale 

'Herkes haddini bilecek'


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İstanbul'u vuran 'çok hücreli fırtına'

Performans ürünleri tehlikeli 

Bal eksperi Kocaoğlan

Pekin'in zulüm ortağı Sisi 

Göçmen krizi Sinyor Conte'yi koltuktan etti


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Dayanışma zamanı 

Kayyuma karşı çıkana feci saldırı 

'İnsanların sağlığıyla oynuyorsunuz'

Madenciden TİS tepkisi 

Kamu emekçisine yüzde 4 çaya yüzde 15 zam 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Astana'ya saldırı 

Eminönü esnafına faizsiz kredi 

İzmir yangını 53 saat sonra kontrol altında 

İtalya'da siyasi deprem 

Gizli geçitten böyle kaçmış


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İzmir'in dağları 3 gündür yanıyor 

Gerekçesiz gözaltı 

Çaykur zararını halka yüklediler 

Üniversiteye yurt zammı darbesi 

İki ateş arasında tehlikeli oyunlar 

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