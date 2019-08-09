ABD'den Hürmüz Boğazı için asker talebi

HABER MERKEZİ

ABD, Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermesi için talepte bulundu.

Güney Kore'de yayın yapan Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile yaptığı ikili görüşmede, Hürmüz Boğazı'na asker göndermesini istedi.

Güney Kore Savunma Bakanı'nın, kendilerinin de o bölgeyi kullandığını belirterek, asker gönderme konusunu değerlendirmeye alacaklarını, talebi düşünmek için ise süre istediği aktarıldı.

ABD son dönemlerde Körfez'de artan İran gerilimi için çok sayıda ülkeye, İran karşıtı oluşturulacak misyona katılma teklifi göndermişti.

Almanya ve İspanya bu teklifi reddederken, Fransa'nın tereddüt ettiği açıklanmıştı.