‘Süper kütleli kara delikler’in sırrı açığa çıktı

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Araştırmacılar, süper kütleli kara deliklerin galaktik çevreleri üzerindeki etkilerine dair önemli bulgular elde etmeyi başardı.

Araştırmacılar, bu rüzgarların kara deliklerin çevrelerindeki galaksilerin gelişimi üzerindeki etkisi açısından önemli olduğunu düşünüyor.

Kanarya Adaları’nda bulunan Canarias Astrofizik Enstitüsü (IAC), süper kütleli kara deliklerden savrulan gazlardan meydana gelen bulutları inceleyerek yeni bir teori geliştirdi. Araştırmacıların bulguları, galaksilerin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliklerin, çevrelerindeki galaksilerin şekillendirilmesindeki rolünü ortaya koyuyor.

Özellikle güçlü olan aktif galaktik çekirdekler (kara delikten çıkan gazların bilimsel adı), galaksilerin merkezindeki maddeleri parçalıyor ve o bölgelerde yeni yıldızlar oluşumunu engelliyor.

Bu sürecin nasıl işlediğini inceleyen araştırmacılar, EMIR adlı kızılötesi spektrografi kullanarak rüzgarları oluşturan maddeleri belirledi.

Iyonlaşmış ve moleküler hale gelmiş gazlardan oluşan kuasarları, kızılötesi spektrumda incelediklerini söyleyen Dr. Ramos Almeida, bu analizin önemli olduğunu belirtti.

Dr. Almeida’ya göre bu rüzgarlar her zaman aynı karakterde olmuyor. Çalışmalara göre, iyonlaşmış parçacıkların hızı saniyede bin 200 kilometreyi bulabiliyor. (Kaynak: Sky News, Webtekno)