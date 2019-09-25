K24 - ERBİL
Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun 2’nci yıldönümünde, “Bugün özel bir gündür. Hiçbir zaman boyun eğmeyenlere selam olsun” dedi.
Başkan Barzani, tarihi bağımsızlık referandumunun 2’nci yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
25 Eylül’ün özel bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, “Hiçbir zaman boyun eğmeyenlere selam olsun” ifadesini kullandı.
25 Eylül 2017’de yapılan bağımsızlık referandumunda Kürdistan halkının %92.73’ü “Evet” oyu kullanmıştı.
On this special day, I highly and respectfully salute and appreciate those who never bowed. pic.twitter.com/2XEzVITLuB— Masoud Barzani (@masoud_barzani) September 25, 2019
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