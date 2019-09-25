Kürdistan

Başkan Barzani: Hiçbir zaman boyun eğmeyenlere selam olsun

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Başkan Barzani: Hiçbir zaman boyun eğmeyenlere selam olsun
Mesud Barzani 25 Eylül bağımsızlık referandumu Kürdistan

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nun 2’nci yıldönümünde, “Bugün özel bir gündür. Hiçbir zaman boyun eğmeyenlere selam olsun” dedi.

Başkan Barzani, tarihi bağımsızlık referandumunun 2’nci yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

25 Eylül’ün özel bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, “Hiçbir zaman boyun eğmeyenlere selam olsun” ifadesini kullandı.

25 Eylül 2017’de yapılan bağımsızlık referandumunda Kürdistan halkının %92.73’ü “Evet” oyu kullanmıştı.

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