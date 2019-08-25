Şii hareket: ABD güçlerini Irak’tan çıkaracağız

HABER MERKEZİ

Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Nuceba Hareketi, ABD güçlerini Irak’tan çıkaracaklarını ve Iraklı Şii din adamı Ayetullah Kazım el-Hairi’nin ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılmasına yönelik fetvasına uyacaklarını açıkladı.

Nuceba Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Nasr el-Şemmeri yaptığı açıklamada, “Irak’ı savunma süreci devam ediyor. Gerekli olanı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi yüksek dini merci tarafından ABD güçlerinin Irak’taki varlığıyla ilgili verilmiş çok açık bir fetva elimizde. Bu fetvanın uygulanması için elimizde bulunan askeri ve siyasi gücü kullanacağız” dedi.

ABD’nin Haşdi Şabi gruplarına karşı yeni bir süreç başlattığını kaydeden El-Şemmeri, “ABD’lilerin başlattığı Haşdi Şabi karargahları ve silah depolarına saldırı sürecine karşı biz de kendimizi savunacağız” ifadelerini kullandı.

Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Ekrem Kabi, ABD’nin terör listesinde yer alıyor.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Geçtiğimiz Cuma günü Iraklı Şii din adamı Ayetullah Kazım el-Hüseyni el-Hairi ise, ABD askerlerinin danışman veya eğitmen olarak dahi Irak'ta varlık göstermesinin "haram" olduğuna dair fetva yayınlamıştı.

Hairi, İran destekli Haşdi Şabi üslerinin son hedef alınmasının ardından yayınladığı fetvada, "Açıkça söylüyorum; meşru sorumluluk gereği, hangi isim altında olursa olsun ABD askerleri ve onun benzerlerinin danışman, eğitmen ve terörle mücadele bahanesiyle Irak'ta kalmaları haramdır" ifadelerini kullanmıştı.

Şii dini merci, Iraklıların saldırılara karşı koyma seçeneklerinin ‘direniş ve savunma’ olduğunu kaydetmişti.

İran’ın Kum kentinde ikamet eden Hairi, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Hareketi'nde geniş bir tabana sahip.