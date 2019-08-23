Putin’den orduya talimat: Hazır olun

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Oluşan koşulları göz önünde bulundurarak Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, ABD'nin oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmesi ve kapsamlı önlemler için hazır olması talimatını veriyorum" dedi.

Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı orta ölçekli seyir füzesi denemesini değerlendirdi.

ABD'nin Romanya ve Polonya'da МK-41 füze fırlatma sistemlerini önceden konuşlandırdığını hatırlatan Putin, "Anlaşmanın ihlal edildiği ortadadır, buna itiraz etmeleri mümkün değil. Kendileri bunu açıkladı. ABD, önceden belirttiğimiz kaygılarımızı doğruladı" ifadelerini kullandı.

Putin, ABD'nin, INF Anlaşması kapsamında yasaklanmış füzeleri dünyanın çeşitli bölgelerine yerleştirmeyi planladığını ileri sürerek, "Amerikalı yetkililer, yeni sistemlerinin Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırılacağını belirtiyor. Bu temel çıkarlarımızı etkiliyor çünkü söz konusu bölgeler Rusya sınırlarına yakın." diye konuştu.

Rusya'nın ekonomisini zora sokacak silah yarışına girmek istemediğine dikkati çeken Putin, ancak ülkenin güvenliğini sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Putin, şunları kaydetti:

"Oluşan koşulları göz önünde bulundurarak Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara, ABD'nin oluşturduğu tehdit seviyesini analiz etmesi ve kapsamlı önlemler için hazır olması talimatını veriyorum."

ABD FÜZE DENEMESİNİ 18 AĞUSTOS'TA YAPMIŞTI

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos’ta Kaliforniya’da bulunan San Nicolas Adası’nda gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.

ABD, ANLAŞMADAN AĞUSTOS AYININ BAŞINDA ÇEKİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşması’ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıklamıştı.

INF Anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.