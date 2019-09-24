İstanbul'da deprem!

K24 - İSTANBUL

İstanbul'da saat 11.00 sıralarında 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi, deprem kentin birçok ilçesinden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin Silivri açıklarında meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre; saat 11.00'de yaşanan deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açıklarında gerçekleşti.

Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre; depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Depremin en yakın yerleşim yerlerine uzaklıkları şöyle: