Musul’dan Kürdistan Bölgesi’ne göç devam ediyor

K24 - ERBİL
Irak’ın Musul kentinden günde 25 ailenin hizmet yoksunluğu ve kötü yaşam koşularından dolayı Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplara sığındığı bildirildi.
Musul Göç ve Göçmenler Ofisi Sorumlusu Halid İsmail, basın mensuplarına yapıtğı açılamada, günde 25 ailenin Musul’dan göç edip Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplara sığındığını belirtti.
Halid İsmail, “Bu göçün nedeni Musul’daki hizmet yoksunluğu ve kötü yaşam koşullarıdır.Günde 25 aile, evlerini terk edip Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplara sığınıyor” dedi.
Halid İsmail, geçen 18 aylık zamanda Musul’dan Kürdistan Bölgesi’ne doğru göç dalgasını devam ettiğini kaydetti.
DAİŞ savaşının 2017’de bitiminden bu yana Nivova Eyaleti’nden 72 bin aile göç etti.
Kürdistan Bölgesi DAİŞ savaşının başladığı 2014’ten şimdiye kadar 2 milyonu aşkın göçmen ve sığınmacıya kucak açtı.
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