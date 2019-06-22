Paris’te yangın: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ
Fransa’nın başkenti Paris’teki bir binada sabah erken saatlerde çıkan yangında ölen ve yarlananlar oldu.
Paris’in 11’inci Bölgesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ağır, 30 kişinin ise hafif yaralandığı açıklandı.
Yangının sabah saat 5 civarında başladığı belirtilirken, olayda üç kişi dumandan zehirlendi.
1970-1980 yıllarında yapıldığı kaydedilen binada yangın, giriş katında başladı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri gönderilirken yangının sabah 7 buçuk civarında kontrol altına alındığı duyuruldu.
İtfaiye ekipleri sabah saat 9 civarında ise yangının tamamen söndürülmeye yakın olduğunu belirterek bölge sakinlerini tahliye etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken yangının nedeni henüz bilinmiyor.
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