100 kişiyi infaz eden ‘Rakka kasabı’ tutuklandı

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Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) “Rakka kasabı” olarak bilinen terör örgütü DAİŞ mensubu Enver Haddouchi’yi tutukladığı ifade edildi.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre DSG, DAİŞ’e yönelik sürdürdüğü operasyonda “Rakka kasabı” lakaplı Enver Haddouchi’yi ele geçirerek tutukladı.

Belçika vatandaşı Haddouchi’nin Fransa ile Belçika’daki terör saldırılarını finanse ettiği belirtildi.

100’den fazla kişiyi infaz ettiği belirtilen teröristin, Fransa ya da Belçika’ya nakledilebileceği ifade edildi.

35 yaşındaki Haddouchi’nin eşi Julie Maes de DSG tarafından cezaevinde tutuluyor.

Esir alınan yabancı uyruklu DAİŞ'lilerin Rojava’da kurulacak özel uluslararası mahkeme tarafından yargılanmasını talep eden DSG, daha önce de defalarca aile yakınlarıyla birlikte sayıları 65 bini bulan tutuklular için kapasitelerinin olmadığını belirterek, örgüt üyelerinin yarattığı tehlikeye karşı uluslararası kamuoyunu uyarmıştı.

Yabancı uyruklu DAİŞ üyelerinin Avrupa ülkeleri tarafından geri alınıp, geldikleri ülkelerde yargılanması talebi hem DSG hem de ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilmişti.

DAİŞ üyelerinin Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması da öneriler arasındaydı.