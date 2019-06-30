Duhok İl Meclisi Başkanı: PKK ateşle oynuyor

K24 - ERBİL

Duhok İl Meclisi Başkanı Fehim Abdullah, PKK’nin Duhok sınırındaki faaliyetleriyle ilgili, “Türk ordusu ve PKK’nin, kendi savaşlarını Duhok’un köy ve yerleşim alanlarına taşımış olması halkı iyice zor durumda bırakıyor” dedi.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nde eylem yapmak üzere oluşturduğu milis grubu ve Türk Silahlı Kuvetleri’nin (TSK) PKK’nin varlığını gerekçe göstererek Kürdistan Bölgesi’nde bombardımanlar yapmasına yönelik tepkiler artarak devam ediyor.

K24’te yayınlanan Rojev (Gündem) programına katılan Duhok İl Meclisi Başkanı Fehim Abdullah, “Kürdistan’ın dört parçasındaki Kürt özgürlük hareketi, diğer parçaların koşul ve imkanlarına saygı prensipleri çerçevesinde hareket ermeliydi ancak PKK bu prensiplere saygı duymuyor” ifadelerini kullandı.

“PKK’nin eylemleri gerekçesiyle yapılan bombardımanlarda her gün insanlar şehit oluyor” diyen Abdullah, halkın PKK ile Türkiye arasındaki savaşın bedelini ödemek zorunda kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Abdullah, “Kürt düşmanları, konu Kürtler olunca aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakıyorlar. Kürditan Bölgesi daha yeni Peşmerge’nin kahramanlığı sayesinde terörü örgütü DAİŞ’i yenilgiye uğrattığı bir savaştan çıktı. Uluslararası alanda yarı bağımsız bir bölge olarak tanınıyor. Bundan dolayı Kürt tarafları destek olmuyorlarsa bile köstek olmamalılar” şeklinde konuştu.

“Halk artık silahlı grupların oluşturulmasına lanet ediyor” diyen Duhok İl Meclis Başkanı, şunları kaydetti:

“PKK’nin söz konusu silahlı grubu oluşturması şaşırtıcı değil. Zaten hemen her gün başka slogan, bayrak ve isimlerle farklı farklı gruplar oluşturuyor. Yeni bir silahlı grup oluşturmak ateşle oynamaktır. PKK halkımızın egemenliğine, çıkarlarına saygı duymuyorsa bunu Türkiye’den mi bunu bekleyeceğiz? PKK’nin yaptığı, dosta düşmana karşı Kürt davasını ucuzlaştırmaktır.”