Moskova: Rus ve Türk askerleri silahlı gruplar yüzünden öldü

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İdlib'de bulunan silahlı grupların ocak ayının son iki haftasında 1000'den fazla saldırı düzenlediğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu saldırılarda Rus ve Türk askeri uzmanların hayatını kaybettiğini ifade etti.

İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Rus Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Türkiye'nin ocak ayı ortasında İdlib'de ateşkes sağlamaya çalıştığını ancak silahlı grupların etkinliklerini kabul edilemez derecede artırdığını ve ocak ayının son iki haftasında 1000'den fazla saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırılarda ölen ve yaralanan Suriyeli askerlerin ve sivillerin sayısının yüzlerle ifade edildiğini belirten bakanlık, Rusya ve Türkiye askeri uzmanların “trajik şekilde” hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, gerilimi azaltma bölgesindeki silahlı grupların bir kısmının önce Suriye'nin kuzeydoğusuna, sonra da Libya'ya gönderilmesinin silahlı mensuplarının bölgedeki yoğunluğunu kritik seviyeye taşıdığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu koşullar altında rejim güçleri, binlerce Suriyelinin hayatlarını terörden korumak için müdahalede bulunmak durumunda kaldı. Suriye ordusunun kendi egemen topraklarında BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplara karşı savaştığı unutulmamalı ve bu konuda farklı görüşler olmamalıdır.”

Astana formatı kapsamında varılan, “Suriye'deki örgütlerle bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek mücadele edilmesini öngören anlaşma ve mutabakatlara bağlılıklarını” teyit eden Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Sahada kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması ve bizzat Suriyeliler tarafından yürütülen siyasi sürecin ilerlemesi için Türk ve İranlı partnerlerle kapsamlı koordinasyona devam edeceğiz” denildi.