ABD’li komutan: Mayınlar İran'ınkilere benziyor

HABER MERKEZİ

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı Komutanı Sean Kido, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarda kullanılan mayınların, İran ordusunun askeri geçit töreninde gösterdiklerine benzediğini söyledi.

Kido, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nda (VANCENT) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Körfez'deki gerilimle ilgili soruya verdiği cevapta ABD'nin daha önce de belirttiği gibi saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini ve buna dair kanıtlar olduğunu savunan Kido, şunları söyledi:

"Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili olarak bölgedeki partnerlerimizle beraber ortak bir soruşturma yürütüyoruz. Kukuka Courageous tankerini hedef alan saldırı limpet mayını ile gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda Kukuka Courageous tankerinde oluşan hasar, bunun uçan bir araçla gerçekleşmediğini gösteriyor. Mayınlar, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullandığı mayınlara benziyor. Mayınlar su altına yerleştirildi."

KÖRFEZDE NE OLMUŞTU?

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.