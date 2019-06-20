Erdoğan’dan ABD'ye S-400 mesajı: Karşılık veririz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 Rus savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde buna karşılık vereceklerini söyledi.

Yabancı basınla yaptığı sohbet toplantısında konuşan Erdoğan, S-400 anlaşmasının bitmiş bir anlaşma olduğunu söyleyerek, Washington'un Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağı görüşünde olduğunu dile getirdi.

ABD'nin olası bir yaptırıma karşı çok dikkatli olması gerektiğini belirten Erdoğan, Washington'un patriot savunma sistemi konusunda uygun bir teklifte bulunmadığını, F-35 programından çıkarılmaları halinde ise konuyu uluslararası mahkemelere taşıyacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde silahlı kuvvetli tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan, "Amerika'nın bir sıkıntısı var, bizim sayın Trump ile olan ilişkilerimiz çok çok farklı, ama sayın Trump'ın altındakilerle olan ilişkilerimiz çok çok farklı. Dolayısıyla yaptırımların filan olacağına hiç mi hiç ihtimal vermiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD’NİN NATO YETKİSİ

NATO ve yaptırımlar konusunda ise Amerika'nın herhangi bir NATO ülkesi üyeyi çıkarma yetkisi olmadığını söyleyen Erdoğan, Amerika'nın bu yaptırımlar konusunda çok daha hassas davranması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun en önemli ve en güçlü ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "NATO içindeki şu ana kadar yaptığı bütün uygulamarıyla NATO'nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabii tuttuğu zaman Amerika bunu çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz" şeklinde konuştu.