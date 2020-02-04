UNICEF: Suriye’de her gün 6 bin 500 çocuk göç ediyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye’nin kuzeybatısında devam eden çatışmalardan dolayı her gün 6 bin 500 çocuğun yaşadıkları bölgelerden kaçarak mülteci durumuna düştüklerini açıkladı.

UNICEF, kendi resmi sitesinde, bütün taraflara 'çatışmaları durdurma' çağrısında bulunarak, çocukların yaşam haklarını korumaları için bir rapor yayınlandı.

Rapora göre, bölgedeki kara ve hava saldırılarında günde 6 bin 500 çocuk yerinden oluyor.

Raporda ayrıca, 2019 Aralık ayında 300 bin çocuğun bölgeden göç ettiği, bunlardan onbinlerce çocuğun kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Suriye rejimi ve destekçilerinin bölgeye yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar sonucu yüzbinlerce sivil yerinden oluyor.