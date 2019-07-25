Tunus Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Babasının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan oğlu Hafız, "Babam gıda zehirlenmesine maruz kaldığı için aniden bir rahatsızlık geçirdi. Tedavi edilmesi için askeri hastaneye nakledildi" ifadelerini kullanmıştı.

Sibsi geçen ay da gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir hafta sonra taburcu edilmişti. Taburcu edildikten sonra yalnızca iki kere görüntülenmişti.

93 yaşındaki Sibsi, dünyanın en yaşlı üçüncü devlet başkanı unvanını taşıyordu. Listenin ilk iki sırasında Malezya Cumhurbaşkanı Mahathir Muhammed (94) ve Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth (93) yer alıyor.