ABD'de kimyasal madde alarmı! 3 ölü, 4 yaralı

HABER MERKEZİ

ABD’de bir etkinlikte dağıtıldığı iddia edilen turuncu kol bantlarını takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentindeki bir etkinlikte dağıtıldığı düşünülen turuncu bileklikleri takan 7 kişi, bilincini kaybetmiş şekilde bulundu.

Pittsburgh polisi, aldığı ihbar üzerine Southside Works Şehir Apartmanları’na gitti ve bir kişiyi apartman girişinde, diğerini asansörde ve diğer 5 kişiyi de bir dairede bilinci kapalı olarak buldu.

Bulunan 7 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiği, 4’ünün ise hastaneye kaldırıldığı, ancak durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, 7 kişinin de turuncu kol bandı taktığı ve yakın zamanda turuncu kol bandı dağıtılan etkinliklerin araştırıldığı belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, şehirde dün gece yapılan 2 etkinlikte, ziyaretçilerin turuncu kol bandı taktığı tespit edildi. Polis, incelemelerini sürdürüyor.