SPD’den hükümete: Baskıyı artırın

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Almanya’da koalisyon ortağı SPD, hükümet ve emniyet birimlerinden aşırı sağa karşı baskının artırılmasını talep ederken, aranmasına rağmen serbest dolaşan ve ruhsatlı silahlara sahip aşırı sağcılara dikkat çekti.

Almanya’da koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), federal hükümet ve güvenlik birimlerinden aşırı sağa karşı çok daha sert önlemler alınmasını talep etti.

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre SPD bu kapsamda hazırladığı taslak metinde, aşırı sağcı çevreler üzerinde cezai takibat baskısının büyük ölçüde artırılmasını istiyor.

Taslak metinde aşırı sağcılara yönelik tutuklama emirlerinin kararlılıkla yerine getirilmediği eleştirisinde bulunan Sosyal Demokratlar, aranmakta olan 500 aşırı sağcının serbest dolaştığına dikkat çekiyor.

Metinde ayrıca güvenlik birimlerince anayasal düzene düşmanlığı bilinen kişilerin silahlarına el konması işlemlerinin hızlandırılması talep edilerek "halen çok sayıda aşırı sağcının elinde ruhsatlı silah bulunduğu"na dikkat çekiliyor.

SPD'nin girişiminin, mülteciler konusunda izlediği ılımlı siyaset nedeniyle aşırı sağcı çevrelerden tehditler alan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'ye yönelik cinayet, yabancıları hedef alan saldırılar ve parti merkezleriyle camilere yönelik bombalı saldırı tehditleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

"Demokratik düzeni güçlendirmek ve savunmak" başlıklı metinde "demokrasiye meydan okuyanlara karşı demokrasinin kendini koruma gücünün daha fazla hissettirilmesi" gerektiği vurgulanıyor.

AŞIRI SAĞCI HÜCRELERE YASAK TALEBİ

SPD, ayrıca aşırı sağcı hücre "Combat 18"in de acilen yasaklanması çağrısında bulunuyor. 2000 yılında yasaklanan "Blood&Honour" (Kan ve Onur) adlı Neonazi örgütünün silahlı uzantısı olarak kabul edilen Combat 18'in, Lübcke cinayeti ile bağlantısı üzerinde de duruluyor.

Temmuz ayı sonunda Duisburg ve Berlin'deki camilere bomba tehdidi içeren postalar da aşırı sağcı grubun imzasını taşıyordu.

İngilizce muharebe anlamına gelen "Combat"ın yanındaki 1 ve 8 sayıları, Adolf Hitler"in baş harfleri olan "A" ve "H"nın alfabedeki sıralamasına denk geliyor. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de daha önce Combat 18 adlı grubun yasaklanması konusunun değerlendirmeye alındığını açıklamıştı.

Hristiyan Sosyal Birlik partili Seehofer ayrıca geçtiğimiz yıllarda aşırı sağcı oluşumlarla yeterince mücadele edilemediğini dile getirmiş, ülkedeki yaklaşık 24 bin aşırı sağcıdan yarısının şiddet eğilimli olduğuna dikkat çekmişti. (Kaynak: DW)