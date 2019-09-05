Fransa'dan İran'a ‘nükleer anlaşmaya uyun’ çağrısı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von der Mühll, İran'ın taahhütlerine uygun olmayan ve tansiyonu düşürme çabalarını engelleyebilecek somut eylemlerden kaçınması gerektiğini söyledi.

Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarına" yönelik yaptığı açıklamaya ilişkin, "İran, taahhütlerine uygun olmayan ve tansiyonu düşürme çabalarını engelleyebilecek somut eylemlerden kaçınmalıdır" ifadesini kullandı.

Sözcü Mühll, ülkesinin Ruhani'nin açıklamasını bu çerçevede ortaklarıyla ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ele alacaklarını belirtti.

Ruhani, dün nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını açıklamıştı.

FRANSA’DAN İRAN'A 15 MİLYAR DOLAR KREDİ VERİLMESİ ÖNERİSİ

Öte yandan Fransa, İran’a bu yıl sonuna kadar 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın şartlarına tam uyması koşuluyla 15 milyar dolar kredi verilmesini önermişti.

İranlı ve Batılı kaynaklara göre, ABD’nin engellememesi halinde Tahran’a 15 milyar dolar kredi verilmesi gündeme gelecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian basına yaptığı açıklamada, İran’ın petrol gelirleri karşılığında verilecek krediyle ilgili müzakerelerin sürdüğünü belirtti ve ABD’nin onayının da önemine işaret etmişti.