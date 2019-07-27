Rusya’da göstericilere polis müdahalesi : 300 gözaltı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve şehir yönetimi tarafından izinsiz olduğu savunulan protestoya polis müdahale etti, 300'den fazla gösterici gözaltına alındı.

Göstericiler, yaklaşan yerel seçimlere birçok muhalif adayın katılamayacağının duyurulmasını protesto ediyor.

Seçim yetkilileri, 30 aday adayının gerekli imzayı toplayamadıkları gerekçesiyle 8 Eylül'de yapılacak seçimlere katılamayacağını duyurmuştu.

Seçimlere katılması yasaklanan muhalif adaylardan bazıları da gösteri öncesi polis tarafından gözaltına alındı.

Ülkenin en popüler muhalif isimlerinden olan Aleksey Navalni de Çarşamba günü, gösteri çağrısı yaptığı gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gösteri öncesi yaptığı açıklamada kamu düzenini sağlama sözü vererek, protestoyu "güvenlik tehdidi" olarak tanımladı.

Müdahale beklentisi sonrası protestoya katılım, geçen Cumartesi günkü 22 bin rakamını altında kaldı.

Moskova emniyetinin verdiği sayıya göre, biber gazıyla da müdahale edilen protestoya 3 bine yakın kişi katıldı.

OVD-Info isimli izleme örgütünün açıkladığı sayılara göre ise 520 kişi gözaltına alınmış durumda.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Rusya'da yerel seçimlere genellikle çok ilgi gösterilmiyordu.

Ancak adaylık için 5 bin imza toplanmasının istenmesi, adaylıkların engellenmeye çalışıldığı düşüncesi ile bir tepki dalgası oluşturdu.

Washington Post gazetesine yazan Vladimir Kara-Murza, bu imzayı veren muhalif kişinin aynı zamanda "özel bilgilerini devletin veritabanına aktarmayı kabul ettiğini" de dikkat çekti.

Birçok aday, sınırın üzerinde imza toplamayı başarsa da, seçim kurulu bazı imzaları, eksik adres gibi gerekçelerle geçersiz saydı.

Adaylardan biri olan muhalif lider Aleksey Navalni, Moskova'da 2013 yılında yapılan yerel seçimlere katılmış ve yüzde 27 oy almıştı. (Kaynak: BBC)