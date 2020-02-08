Ankara’dan İdlib açıklaması: Karşılık veririz

HABE MERKEZİ
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de TSK'nın gözlem noktalarına yapılacak yeni saldırı durumunda, “meşru müdafaa kapsamında en sert şekilde karşılık verileceğini” bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir" ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz hafta Suriye rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik topçu ateşinde 7 asker ile 1 sivil personel hayatını kaybetmişti.
Saldırıya TSK unsurlarınca da karşılık verilmişti.
Rusya destekli rejim güçlerinin İdlib’e yönelik operasyonları sürerken, Türkiye de bölgeye tank ve mühimmat sevkiyatında bulundu.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim