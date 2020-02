Ankara’dan İdlib açıklaması: Karşılık veririz

Zorlanan sınırlar ve Türkiye’nin geleceği

Dengelerdeki değişimlerin baş döndüren bir hızda sürmesi ve tarihsel dönemeçlerde her oyuncunun her an yeni bir hamleyle oyunu yeniden kuracak hale getirmesi iç içe geçmiş birçok durumun tespitini de güçleştiriyor. Sözgelimi Suriye krizinde kaçınılmaz olarak karşı karşıya gelen Türkiye ile Rusya arasında ipler gerilirken Libya’ya silah ambargosunu delen Türkiye’nin kınanmasını öngören İngiltere’nin teklifi yine Rusya ve Çin’in ortak kararıyla veto edilebiliyor