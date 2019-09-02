SOHR: Kurdistan24’ün Rojava ofisinin kapatılmasını kınıyoruz

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Kurdistan24’ün Rojava ofisinin kapatılmasının açık bir şekilde medya özgürlüğünün ihlali olduğunu açıkladı.

SOHR tarafından yapılan açıklamada, Rojava yönetimine çağrıda bulunularak, “Kurdistan24 televizyonunun işini yapmasına müsaade edin” denildi.

K24’ün PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’la yaptığı söyleşinin ardından, 2 aya yakın bir süredir televizyonun çalışmalarına izin verilmediğinin kaydedildiği açıklamada, K24’ün 2 aya yakın bir süredir Rojava’da çalışmasının engellendiğinin altı çizildi.

Suriye’deki diğer medya organları gibi K24’ün de çalışmalarına müsaade edilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, K24’ün yayınlarında hiçbir tarafı tutmayarak objektif yayın yaptığı belirtildi.

SOHR, K24'ün Rojava ofisinin kapatılmasını sert bir şekilde kınadığını kaydetti.

Suriye Kürdistan Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada ise, Rojava yönetiminin Kurdistan24’le ilgili aldığı karar kınanarak, “Kurdistan24 profesyonelce ve tarafsız bir şekilde yayın çizgisini sürdürmektedir” denildi.

Kurdistan24, Rojava’daki ofislerinin kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rojava yönetimi tarafından çalışmalarımızın engellenmesi, basın özgürlüğü ve demokrasi prensiplerine aykırı olduğu gibi, yönetim şekli, birey özgürlüğü, medya çalışmaları ve siyaset açısından kötü ve endişe verici bir işarettir ki bu anlamda Rojava yöneticilerine eleştiriler yöneltimektedir. Bu durum da bir belge niteliğindedir” açıklamasında bulunmuştu.