Parlamento: Birlik içerisinde terörle mücadele edilmeli

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu, Batı Kürdistan’da (Rojava) yaşanan terör saldırılarını sert bir dille kınadı.

Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Terör saldırısında kurban gidenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Qamişlo, Afrin ve Haseke’de yaşanan saldırıların, terörle mücadele ve topraklarımızın korunması için birlik içerisinde ve el ele hareket edilmesi gerektiğini ortaya çıkardığının kaydedildiği açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne Batı Kürdistan için gerekli olan her türlü desteği esirgememesi çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dün Afrin, Qamişlo ve Haseke’de yaşanan terör saldırılarında 15’i aşkın kişi yaşamını yitirirken, 65’i aşkın kişi de yaralanmıştı.