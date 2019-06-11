Mesrur Barzani Arap ve dünya basınında

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Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan oylamanın ardından Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilmesi Arap ve dünya basınında geniş yer buldu.

Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirildiğine dair haber yayınlayan Reuters, yeni başbakanın 30 günde kabineyi kurması gerektiği ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmanın öncelikli görevi olacağına işaret etti.

Irak merkezli yayın yapan ajans ve televizyonlar da Mesrur Barzani haberine geniş yer verirken, Arap medyası Kürdistan Bölgesi’nin hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakanının geçmişte imza attığı icraatlara geniş yer ayırdı.

Elaph sitesi, Mesrur Barzani’nin geçmişte üstlendiği görevlerin yanı sıra, bildiği dillere yer verirken, Şarku’l Avsat gazetesi, Kürdistan Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oturuma KYB’li parlamenterlerin de katılıp Mesrur Barzani’nin başbakanlığına oy verdiklerine dikkat çekti.

AFP ise farklı dillerde yayınladığı haberinde, Mesrur Barzani’nin DAİŞ’le mücadeledeki rulüne vurgu yaparken, 16 yaşında Peşmerge saflarına katılması ve Duhok’taki American Üniversitesi’nin fahri başkanı olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, El Arabi El Cedid Gazetesi Mesrur Barzani’nin babası Başkan Mesud Barzani ile önemli roller üstlendiğini ve Peşmerge cephelerinde yer aldığını bildirirken, Mesur Barzani’nin Kerkük’ün DAİŞ’ten kurtarılması sırasında cephede olduğu ve Kürdistan’ın bağımsızlığı için düzenlenen referandumun mühendisi olduğu kaydedildi.

Gazete, Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlığını savunan en belirgin isimlerin başında geldiğine işaret etti.

Er-Riyad ve Akhbar al-alem al-Arabi de Mesrur Barzani’nin yeni göreviyle ilgili habere geniş yer ayırdı.

Kürdistan Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oturuma katılan 97 üyeden 87’sinin oyunu alan Mesrur Barzani’ye Parlamento tarafından hükümeti kurma görevi tevdi edildi.