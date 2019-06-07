Bombalı saldırı: 3 DSG’li hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’nin Deyr ez-Zor kentine bağlı Şihel köyünde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 DSG’linin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gözlemevi, saldırının terör örgütü DAİŞ tarafından yapıldığını belirtti.
Öte yandan saldırı ve kayıplarla ilgili DGS tarafından henüz açıklama yapılmadı.
Deyr ez-Zor, 23 Mart’tan bu yana DSG’nin kontrolünde. O tarihten bu yana DAİŞ tarafından DSG’ye yönelik zaman zaman bombalı saldırılar gerçekleştiriliyor.
Söz konusu saldırılarda DSG’lilerin yanı sıra sivil halk da hayatını kaybetti.
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