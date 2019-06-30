NATO’nun askeri nakliye uçakları Odessa’ya ulaştı

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, NATO’ya ait askeri personeli, araçları ve ekipmanları taşıyan askeri nakliye uçaklarının Sea Breeze 2019 tatbikatına katılmak üzere Odessa’ya ulaştığını duyurdu.

Sputnik’in haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, NATO’ya ait askeri personeli, araçları ve ekipmanları taşıyan askeri nakliye uçaklarının Sea Breeze 2019 tatbikatına katılmak üzere Odessa’ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Askeri personeli, araçları ve gerekli ekipmanları taşıyan NATO ülkelerine ait askeri nakliye uçakları Odessa’ya gelmeye devam ediyor. Amerikan C-130J Hercules ve İngiliz A400 Atlas uçağı, ekipmanları ve uluslararası tatbikatın ilk katılımcılarını getirmiş bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait dört motorlu turboprop A400 Atlas uçağının deniz özel kuvvetlerinden bir birliği Ukrayna’ya ulaştırdığı belirtilen açıklamada, Special Boat Service’teki İngiliz dalgıçlarla birlikte özel ekipman ve malzemelerin de geldiği vurgulandı.

Daha önce ABD’nin Tomahawk güdümlü füzelerini taşıyan USS Carney destroyer gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e giriş yaptığı ve Odessa’ya yöneldiği, Rus savaş gemilerinin destroyeri izlediği açıklanmıştı.

Kara, hava, deniz ve sualtında gerçekleşecek olan Sea Breeze 2019 tatbikatı yarın Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da başlayacak ve 12 Temmuz’a kadar ülke genelinde devam edecek.