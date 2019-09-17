Erbil – Bağdat hattında yoğun görüşme trafiği

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunlara ortak bir çözüm bulmak için çabaların yoğunlaştırıldığını söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile birlikte başkent Erbil’e gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin, Kürdistan Bölgesi Maliye Bakanı Awat Cenab ve Kürdistan Bölgesi Planlama Bakanı Dara Reşid ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşmeyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil ile Bağdat arasında pozitif bir havanın oluştuğunu söyleyerek, tüm çabalarının ortak ve uygun bir çözüme ulaşılması için olduğunu belirtti.

Taraflar arasında anlayışa dayalı görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Adil, görüşmelerin tafsilatlı yapıldığını ifade etti.

2020 yılı bütçesiyle ilgili de görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Adil, Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak bütçe taslağıyla ilgili notlarının olduğunu dile getirdi.

Erbil - Bağdat görüşmelerinde, Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgeler sorununun yanı sıra, bütçe, petrol - doğalgaz ve 2020 yılında gerçekleştirilecek nüfus sayımı konusu ele alınıyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin bugün başkent Erbil’e geldi. Yarın ise Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi’nin Erbil’e gelmesi bekleniyor.