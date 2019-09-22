Trump: İranlı yetkililerle görüşmeyeceğim

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ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşme planım yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle herhangi bir görüşme planının olmadığını söyledi.

ABD, cuma günü BMGK toplantılarına katılmak için başvuruda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e vize verdi.

BM'de bir toplantıya katılmak için temmuz ayında ABD'ye giden Zarif'e ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sınırlı vize verilmiş, İran Dışişleri Bakanı'nın BM binası ve İran'ın BM daimi temsilciliği ofisinin dışına çıkmasına izin verilmemişti.